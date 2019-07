- Związki między nadzwyczajnymi zmianami zachodzącymi w klimacie, masową migracją i głodem nie są dla wszystkich oczywiste. To musi się zmienić! - zaapelowała 16-letnia Greta, pomysłodawczyni młodzieżowych strajków klimatycznych, podczas uroczystości w Caen w krótkim wystąpieniu, w którym podziękowała za wyróżnienie.

Prezydent regionu Normandia, Herve Morin, powiedział o laureatce: Greta należy do grona tych osób, które zdołały sprawić, że walka przeciwko zmianom klimatu stała się zbiorowym celem.

Zwyciężczyni otrzymała czek na 25 000 euro z przeznaczaniem na cele jej działalności.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni weterani lądowania wojsk alianckich w Normandii w czerwcu 1944 roku.

60-osobowe jury nagrody, złożone z 60 młodych ludzi, wysunęło trzy kandydatury do nagrody. Oprócz Grety Thunberg nominowani byli do niej saudyjski bloger Raif Badawi i chiński fotograf Lu Guang.

Wyróżniona nagrodą Szwedka uda się na zaproszenie 162 francuskich deputowanych do Paryża, aby wygłosić we wtorek przemówienie we francuskim Zgromadzeniu Narodowym.