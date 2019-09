Prokurator okręgowy Manhattanu Cyrus Vance Jr wystosował do biura rachunkowego obsługującego firmę Trumpa wezwanie do udostępnienia pod rygorem odpowiedzialności karnej (subpoena) jego zeznań podatkowych zarówno stanowych, jak i federalnych. Adwokat Trumpa Jay Sekulow powiedział Associated Press, że złożony przez jego zespół wniosek zwraca uwagę na znaczące konstytucyjne aspekty, które są stawką w tej sprawie.

Rzecznik Vance'a odparł, że prokurator okręgowy odpowie na wniosek prawników w sądzie, a firma księgowa Trumpa odmówiła komentarza. Biuro rachunkowe Mazars USA, które prowadzi księgowość firmy Trumpa, zaznaczyło w wydanym w poniedziałek oświadczeniu, że będzie ściśle przestrzegać obowiązujących procedur prawnych i pieczołowicie dopełni wynikających z nich obowiązków. Mazars otrzymała kilka miesięcy temu od dwóch komisji Izby Reprezentantów, nadzoru oraz budżetu i podatków, nakaz udostępnienia dokumentacji podatkowej. Trump i jego prawnicy od kilku miesięcy walczą o unieważnienie tego nakazu.

Pod koniec maja sąd okręgowy w Nowym Jorku odrzucił wniosek prezydenta o zablokowanie przekazania dokumentów finansowych jego firmy, głównie bankowych, Kongresowi USA. Jednym z powodów, dla których Kongres domaga się dostępu do informacji o finansach Trumpa, jest zeznanie jego byłego osobistego prawnika Michaela Cohena, który mówił w lutym w Kongresie, że Trump świadomie podawał błędne dane dotyczące jego majątku i aktywów. Miał je zawyżać lub zaniżać zależnie od okoliczności. Ponadto Trump złamał tradycję, zgodnie z którą kandydaci na prezydenta upubliczniali swe zeznania podatkowe w czasie kampanii, argumentując, że amerykański urząd podatkowy (IRS) prowadzi audyt jego firm. IRS wydał wtedy oświadczenie, że audyt nie stanowi przeszkody, by podobne dokumenty ujawnić.