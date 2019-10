W związku z planowanym na koniec października brexitem minister finansów Sajid Javid zlecił Royal Mint, państwowej mennicy, wybicie 10 milionów pamiątkowych monet w trzech wersjach - ze złota, ze srebra oraz ze stopu miedzi i niklu, przy czym dwie ostatnie miały od 1 listopada zostać wprowadzone do obiegu. Na rewersie wszystkich umieszczono hasło "Pokój, dostatek, przyjaźń ze wszystkimi narodami" oraz datę - 31 października 2019 r.

W poniedziałek jednak premier Boris Johnson formalnie zaakceptował zgodę Brukseli na odsunięcie brexitu do 31 stycznia 2020 r., choć wcześniej, od momentu objęcia w lipcu stanowiska zapewniał, że Wielka Brytania wystąpi z UE w planowanym terminie - z umową lub bez niej. Nie wiadomo, ile dokładnie monet wybito, bo wobec narastających wątpliwości co do daty 31 października już pod koniec zeszłego tygodnia ich produkcję wstrzymano.

Rzecznik ministerstwa finansów zapewnił jednak, że plan wybicia okolicznościowej monety nie został porzucony i wejdzie ona do obiegu po wystąpieniu kraju z UE. Podobny plan wybicia okolicznościowej monety miał przed pierwotną datą brexitu - 29 marca - poprzednik Javida na stanowisku ministra finansów Philip Hammond. Miały one taki sam nominał oraz wzór, a różniły się one jedynie datą na rewersie. Hammond jednak nie chciał ich wprowadzać do obiegu - planował, że zostanie ich wybitych tylko 10 tysięcy i będą sprzedawane jako moneta kolekcjonerska - po 10 funtów.