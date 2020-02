Reklama

Wideo udostępniła Yarraka Bayles z Brisbane w Australii, matka 9-latka cierpiącego na karłowatość.

Daj mi linę, chcę się zabić. Chcę tylko dźgnąć się w serce. Chcę, żeby ktoś mnie zabił – mówi Quaden Bayles.

Kobieta udostępniając wideo, chce pokazać, do czego może prowadzić znęcanie się nad osobami niepełnosprawnymi - chłopiec był gnębiony w szkole z powodu niskiego wzrostu.

Na nagranie natychmiast zareagowali celebryci. Aktor Hugh Jackman zapewnił, że ''Quaden, masz we mnie przyjaciela''. Z kolei komik Brad Williams założył internetową zbiórkę, by wysłać rodzinę do Disneylandu.