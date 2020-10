"To słownictwo pani Barley świadczy o zapomnieniu o historii i zdradza postępowanie, które nie przyniesie Europie żadnej dobrej przyszłości. Przekonywać musimy wartościami, argumentami i debatą twarzą w twarz. Szantaż nie jest żadnym środkiem do wyboru" - napisał na Twitterze chadecki krajowy premier Saksonii Michael Kretschmer. Wpis ten umieścił na swym koncie na Twitterze również sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak. Dodał do niego własny komentarz następującej treści: "Michael Kretschmer ma absolutnie rację! Słowne wykolejenie Katariny Barley jest nie do przyjęcia. Obecną debatę prowadzimy za pomocą argumentów. Spokojnie, rzeczowo, ale w żadnym razie raniąc lub obrażając".

Europosłowie PiS napisali w poniedziałek list do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w sprawie słów Barley dotyczących Polski i Węgier z wywiadu dla radia Deutschlandfunk. Wskazali, że doszło do złamania regulaminu PE, co uzasadnia jej odwołanie z funkcji.

"W tym wywiadzie pani Barley, mówiąc w kontekście Polski i Węgier, powiedziała: +Wir müssen ihn aushungern finanziell+. Słowo aushungern, oznaczające +zagłodzić+, jest nie tylko niestosowane lub bezmyślne: jest to podżegająca i prowokacyjna zniewaga wobec dwóch narodów, które zostały wygłodzone w żywej pamięci. Określenie +finanziell+ nie może też umniejszyć szoku, z jakim jej oświadczenie spotkało się w Polsce, na Węgrzech i gdzie indziej" - napisali w liście. Europosłowie zaznaczyli, że jak dotąd Barley odmówiła przeproszenia za to oświadczenie.