Trzy z tych przypadków to osoby, które niedawno wróciły z Wielkiej Brytanii; przebywają one obecnie w specjalnych hotelach przeznaczonych na kwarantannę. Pracownicy resortu starają się znaleźć źródło czwartej infekcji. Wiadomość została przekazana rządowi na wideokonferencji poświęconej wprowadzeniu trzeciego lockdownu w Izraelu.

Premier: Rząd działał prawidłowo

Premier Benjamin Netanjahu skomentował, że przypadki wariantu brytyjskiego koronawirusa w Izraelu dowodzą, że rząd działał prawidłowo, nakładając ograniczenia na podróżnych powracających z zagranicy. Musimy założyć, że ta odmiana rozprzestrzenia się tutaj. (...) Dobra wiadomość jest taka, że istnieje duża szansa - ale nie jest to pewne - że (opracowane już - PAP) szczepionki będą skuteczne. Nie wiemy na pewno, ale jest to bardzo prawdopodobne" - powiedział, dodając, że naukowcy będą wiedzieć więcej za kilka dni.

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformowano 14 grudnia. Według władz brytyjskich nowa odmiana rozprzestrzenia się o ok. 70 proc. szybciej, ale nie wydaje się, by powodowała poważniejszy przebieg choroby i miała nie zareagować na opracowane już szczepionki przeciw Covid-19. Zakażenia nową odmianą wirusa zdiagnozowano m.in. w Danii, Holandii, Australii i we Włoszech.