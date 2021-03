Premier zaznaczył, ze trzecia fala zakażeń, która obecnie trwa, będzie silniejsza niż druga i trzeba się przygotować na najtrudniejszy okres.

Reklama

Będziemy mieć problem ze szpitalami i musimy się przygotować tu na dramatyczną sytuację. Wzrośnie liczba osób, które trzeba będzie leczyć w szpitalach – powiedział.

Poinformował, że w ciągu ostatniej doby wykryto 6369 nowych zakażeń koronawirusem (to najwięcej od 6 grudnia) i 143 chorych na Covid-19 zmarło. W szpitalach jest 6867 osób. Ta liczba wzrośnie. Może się podnieść gdzieś do 15 tys., a nawet do 20 tys. – powiedział.

Zapowiedział, że do opieki nad chorymi zostaną zaangażowani lekarze rezydenci i studenci ostatnich lat medycyny, a może także lekarze pracujący w prywatnej służbie zdrowia. Zapewnił jednak, że wystarczy łóżek szpitalnych, respiratorów i lekarzy.

"Musimy teraz zamknąć, żeby móc w okolicach Wielkanocy się otworzyć"

Jak zaznaczył, przepisy muszą odpowiadać tej sytuacji i dlatego teraz zdecydowano m.in. o zamknięciu od 8 marca sklepów, z wyjątkiem spożywczych, aptek i drogerii, a także o zamknięciu przedszkoli i szkół podstawowych.

Musimy teraz zamknąć, żeby móc w okolicach Wielkanocy się otworzyć. Do 15 marca trwają konsultacje(…), potem zdecydujemy, w jaki sposób stopniowo znosić restrykcje od Wielkanocy - oznajmił.

Poprosił przy tym osoby, które planują egzotyczne wakacje, np. na Malediwach czy w Dubaju, o odłożenie wyjazdu. Jak podkreślił, mogłyby one sprowadzić do kraju nieznane mutacje koronawirusa i narazić inne osoby.

Orban powiedział, że do tej pory zaszczepiono na Węgrzech 862 950 osób, a do szczepienia zarejestrowało się 2,8 mln osób. W pierwszym tygodniu kwietnia będzie już mogło być zaszczepionych 2,4 mln osób, do początku maja 4,6 mln – jeszcze zobaczymy, jak zdobyć szczepionki – a na początku lipca już będziemy mogli dojść do 8 mln - oznajmił.