Grupa, na której czele stanie polska ekspertka, powstała w 2015 roku, kiedy państwa Unii zdały sobie sprawę ze skali i zagrożenia ze strony rosyjskich działań dezinformacyjnych, prowadzonych po agresji na Ukrainę i aneksji Krymu.

Do zadań zespołu należy analiza "trendów dezinformacyjnych", ich ujawnianie, wyjaśnianie, a także opracowywanie kampanii komunikacyjnych, które mają im przeciwdziałać.

Bildziukiewicz była dotychczas jedną z 16 osób tworzących zespół.

Mając do czynienia z wieloma stronami komunikacji (jako rzecznik, reporter, redaktor, ekspert ds. komunikacji, ekspert od PR i dyplomata), lubię myśleć, że wiem co nieco o tym, jak słowa mogą działać na naszą korzyść i przeciwko nam, i jak potężne mogą być. Obecnie badam ciemną stronę słów, w jaki sposób pojawiają się one w formie dezinformacji i jak mogą zatruwać nasze mózgi - pisze Bildziukiewicz na swoim profilu na portalu społecznościowym LinkedIn.