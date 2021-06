Daniłow powiedział w jednej z telewizji, że zakażenie Deltą potwierdzono u 66-letniej kobiety i 16-latka, którzy niedawno wrócili z Rosji - pisze agencja Interfax-Ukraina. Oboje są w szpitalu, a ich stan lekarze oceniają jako stabilny.

Mamy cztery laboratoria, które mogą wykrywać nowy wariant, dwa prywatne i dwa państwowe, to czego nie ma, to testów, które wykrywają indyjski wariant, zwróciliśmy się do WHO"- przekazał Daniłow.

Sekretarz RBNiO nie wykluczył całkowitego zamknięcia ruchu z niektórymi krajami w związku z szerzeniem się wariantu Delta.

"Nie ma możliwości, by samodzielnie wykryć wariant Delta"

We wtorek szef parlamentarnej komisji ds. zdrowia Mychajło Raduckyj napisał, że istnieje ryzyko, iż fala zakażeń Deltą dotrze wkrótce na Ukrainę. Przekazał też, że obecnie na Ukrainie nie ma technicznej możliwości, by samodzielnie wykrywać wariant Delta. Niedawno ministerstwo ochrony zdrowia wysłało do londyńskiego laboratorium 500 próbek z różnych regionów - poinformował. Oczekiwane są też od WHO nowe testy, które od razu mogą wykrywać ten wariant koronawirusa.