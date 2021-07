Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że wszczęła postępowanie o naruszenia prawa UE przeciwko Węgrom "w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ".

Nowa ustawa na Węgrzech

Działania KE przeciwko Węgrom dotyczą nowej ustawy, która zakazuje szkołom używania materiałów uznanych za promujące homoseksualizm. Grupy obrońców praw zjednoczyły się przeciwko tej ustawie, którą szefowa KE Ursula von der Leyen nazwała "hańbą" - podaje Agencja Reutera.

Węgierskie władze mają dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez KE. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury, a w dalszej kolejności o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obowiązkowe szczepienia medyków

Ponadto Orban zakomunikował w radiu, że od 1 sierpnia Węgry będą oferować możliwość przyjęcia trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19, a szczepienia na koronawirusa będą obowiązkowe dla wszystkich pracowników służby zdrowia.

Szef węgierskiego rządu powiedział, że lekarze zdecydują, którą szczepionkę ludzie powinni przyjąć jako trzecią dawkę, która powinna zostać podana co najmniej 4 miesiące po drugim zastrzyku, chyba że lekarze zalecą inaczej.