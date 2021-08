Z wcześniejszych informacji wynikało, że w odpowiedzi znajdzie się wskazanie na planowane wciążi odniesienie do częściowego zamrożenia Izby Dyscyplinarnej przez I prezes Sądu Najwyższego. – Pytanie, czy to wystarczy, by zadowolić KE, a nam pozwoli zejść z linii strzału – zastanawia się rozmówca z kręgów rządowych. Na teraz głównym celem jest uniknięcie nałożenia na Polskę kar finansowych przez Brukselę, a te mogą wynieść nawet 100–200 tys. euro dziennie. W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tym, że komisyjni prawnicy analizują dwa zarządzenia I prezes SN Małgorzaty Manowskiej, które mają zamrozić nowe postępowania w izbie.