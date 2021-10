W pobliżu Mienzielińska w Tatarstanie rozbił się niewielki turbośmigłowy samolot pasażerski Let L-10 z 22 osobami na pokładzie - podały rosyjskie media. Do katastrofy doszło na lotnisku należącym do miejscowego aeroklubu. Zginęło 15 osób, uratowano siedem.

Samolot wykonywał rutynowy lot szkoleniowy, na jego pokładzie było 20 spadochroniarzy, którzy ćwiczyli skoki i dwaj piloci. Reklama Sprzeczne dane co do liczby ofiar Katastrofa samolotu w Hiszpanii. Spadł na gaj oliwny Zobacz również O godz. 9:23 czasu miejscowego (godz. 8:23 w Polsce) samolot zniknął z radarów i wieża straciła z nim łączność - podaje agencja Itar-Tass. Ministerstwo ds. obrony cywilnej, sytuacji nadzwyczajnych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych potwierdziło, że L-410 rozbił się w pobliżu bazy aeroklubu w Mienzielińsku. Zaznaczono, że "na miejsce zmierzają wyspecjalizowane ekipy ratownicze". Po rozpoczęciu akcji i znalezieniu szczątków samolotu - agencja Itar-Tass podała, że ratownicy ewakuowali trzy ranne osoby, które zostały przewiezione do szpitala. - Są zabici, ale ich liczba nie została jeszcze potwierdzona - pisze TASS. Agencja Interfaks przekazała natomiast, że życie straciło co najmniej 19 osób. Reklama Informacja o śmierci spadochroniarzy została potwierdzona przez władze - ministerstwo ds. obrony cywilnej i sytuacji nadzwyczajnych przekazało agencji TASS, że w sumie z wraku wyciągnięto siedem osób. Let L-410 Turbolet Let L-410 Turbolet to lekki, dwusilnikowy, turbośmigłowy samolot pasażerski zaprojektowany w Czechosłowacji w latach 70. Maszyna, która uległa wypadkowi w niedzielę, została wyprodukowana w zakładach lotniczych w Jekatierinburgu. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję