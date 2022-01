Wraz z organami ochrony prawa Republiki Kazachstanu przejęto pełną kontrolę nad lotniskiem w Ałmaty - oznajmił Konaszenkow. Dodał, że ponad 75 samolotów rosyjskich sił powietrznych 24 godziny na dobę przerzuca odziały rosyjskiego kontyngentu ODKB do Kazachstanu, a także oddziały kontyngentów z Białorusi, Tadżykistanu, Kirgistanu i Armenii.

Reklama

Kazachska telewizja Chabar-24 poinformowała, że o godz. 15 czasu miejscowego (10 czasu polskiego) z lotnisk w Kazachstanie wznowione zostaną loty do Moskwy, Dubaju, miast Turkiestan i Szymkent na południu kraju oraz Atyrau na zachodzie.Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew powiedział w środę, że terrorystyczne bandy przechwyciły w Ałmaty lotnisko oraz pięć samolotów, w tym zagraniczne.

Szef rosyjskich spadochroniarzy dowódcą interwencji w Kazachstanie

W czwartek do Kazachstanu na prośbę prezydenta zostały wysłane wojska ODKB, głównie z Rosji. Tokajew wezwał je na pomoc w związku z "zewnętrzną agresją", jak nazwał odbywające się od kilku dni w tym kraju gwałtowne protesty przeciwko wzrostowi cen paliw. "Siły pokojowe" ODKB w Kazachstanie będą liczyć ok. 2,5 tys. żołnierzy - podał Reuters, powołując się na sekretariat tego sojuszu wojskowego. Za tym samym źródłem agencja RIA przekazała, że siły te pozostaną w Kazachstanie kilka dni lub tygodni, a żołnierze będą mieli prawo do użycia broni, jeśli zostaną zaatakowani przez "uzbrojone gangi".

Konaszenkow powiedział, że dowódcą sił pokojowych ODKB w Kazachstanie został dowódca wojsk powietrzno-desantowych Rosji gen. broni Andriej Sierdiukow.

W skład ODKB oprócz Rosji wchodzą Białoruś, Armenia, Tadżykistan i Kirgistan.