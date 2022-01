Po ośmiogodzinnych poniedziałkowych rozmowach nad Jeziorem Genewskim zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman oświadczyła, że Amerykanie odrzucają ż, by ogłosić, że drzwi Sojuszu Północnoatlantyckiego są dla Ukrainy zamknięte. – Nie pozwolimy nikomu zakończyć polityki otwartych drzwi NATO. Nie zrezygnujemy ze współpracy dwustronnej z suwerennymi państwami, które chcą współpracować z USA. I nie podejmiemy decyzji o Ukrainie bez Ukrainy, o Europie bez Europy, o NATO bez NATO – deklarowała stojąca na czele amerykańskiej delegacji Sherman. Jednocześnie Amerykanie potwierdzili w Genewie, że są gotowi do rozmów z Rosją o kompromisie w sprawie rozmieszczenia rakiet i ćwiczeń wojskowych w Europie Wschodniej. To oznacza, że dalsze dyskusje mogą dotyczyć Polski.