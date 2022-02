Do Buchan Point w dzielnicy Malabar na wschodzie miasta służby ratunkowe zostały wezwane około godz. 16.35 czasu lokalnego (6.35 rano w Polsce - PAP) - podało to samo źródło. Policja stanu Nowa Południowa Walia (NSW) informuje, że plaża Little Bay została zamknięta.

Śmiertelny atak

Służby przekazały, że rekin zostawił "katastrofalne rany" na ciele ofiary. - Niestety, ten pacjent odniósł wyjątkowo ciężkie obrażenia i nie udało się już mu pomóc, gdy przyjechali medycy - oświadczyła rzeczniczka służb ratunkowych stanu NSW.

Z zeznań świadków wynika, że w momencie zdarzenia w wodzie znajdowało się kilkanaście osób - przekazał australijski serwis news.com.au.