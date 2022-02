Tylko w sobotę służby 30 razy brały udział w likwidacji skutków brutalnych ostrzałów, "których nie można nazwać inaczej niż zamachy terrorystyczne" - czytamy.

Władze obwodowe w Czernihowie oświadczyły w sobotę, że wojska rosyjskie używają do ostrzału miasta systemów rakietowych Grad. Wezwały mieszkańców, by ukryli się w schronach, a jeśli to niemożliwe - by zostali w domach.

