Kliczko powiadomił, że szpitale w mieście mają niezbędne zaopatrzenie i działają, a lekarze „są na dyżurze bojowym”.

O lemurze, który urodził się w stołecznym zoo, Kliczko powiedział, że „nie bez przyczyny dano mu imię Bayraktar” – podała agencja Interfax-Ukraina.

Tureckie bezzałogowce Bayraktar są używane do obrony przez siły ukraińskie. Służą one m.in. do rozpoznania i naprowadzania artylerii, a także do bezpośredniego atakowania celów bombami.