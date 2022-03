Pięć osób zginęło we wtorek w strzelaninie w mieście Bene Berak, na wschodzie Izraela w dystrykcie Tel Awiwu, gdy jadący na motorze napastnik otworzył ogień do przechodniów - podaje portal Times of Israel.

Nie jest na razie jasne, czy sprawca ataku został zastrzelony. Na miejscu została zatrzymana jedna osoba. Premier Izraela Naftali Benet przeprowadzi konsultacje z szefami resortów siłowych, sił zbrojnych, policji i wywiadu w sprawie tego ataku, który uznano za zamach terrorystyczny - napisał Times of Israel.

Ataki w Izraelu

W niedzielę dwóch Arabów zabiło dwie osoby zanim sami zostali zastrzeleni przez policję w położonym na północy kraju mieście Hadera. Do zorganizowania ataku przyznało się Państwo Islamskie (IS).

Kilka dni wcześniej Palestyńczyk, który zabił nożem trzy osoby i ranił trzy kolejne w położonym na południu mieście Beer Szewa, został zastrzelony przez osobę cywilną.