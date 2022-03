Nazwał on Putina "zmniejszoną postacią" w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca i wskazał, że NATO jest bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek za jego życia, które obejmowało większość okresu zimnej wojny.

Myślę, że widzimy, iż ambicje Rosji, by zająć Kijów, by zająć całą Ukrainę, i to w bardzo szybki i imponujący sposób, rozpadły się. Wygląda na to, że teraz mniejszy nacisk kładzie się na Kijów, a większy na wschód i południe. Zaczynamy dostrzegać pierwsze oznaki wycofywania tych sił spod Kijowa i odwrotu zarówno do Rosji, jak i na Białoruś - mówił Radakin po krótkim wystąpieniu, jakie miał w jednym w londyńskich think-tanków.

"Pod wieloma względami Putin już przegrał"

Ostrzegł, że nadchodzące tygodnie "nadal będą bardzo trudne" dla Ukrainy, ale dodał: Pod wieloma względami Putin już przegrał. Nie będąc dalekowzrocznym manipulatorem wydarzeń, za jakiego chciałby, żebyśmy go uważali, Putin zaszkodził sam sobie poprzez serię katastrofalnie błędnych decyzji.