Inspiracją do napisu był cytat z książki "Taras Bulba" Nikołaja Gogola, rosyjsko-ukraińskiego pisarza, który opublikował swoją powieść w 1835 roku. "No i co, synku, pomogły ci twoje Lachy?"

Reklama

Książka opowiada o historycznych wydarzeniach z powstań kozackich. Dziełu zarzuca się, że antypolski i antysemicki wydźwięk.

Nieznane losy około 400 mieszkańców Hostomla

Po rosyjskiej okupacji kijowskiego przedmieścia Hostomel nie odnaleziono około 400 mieszkańców - oświadczył szef miejscowej administracji wojskowej Taras Dumenko.

Według Dumenki rosyjscy żołnierze "zacierali ślady swoich okrucieństw."