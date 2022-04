Havliczek w rozmowie z PAP ocenił, że porównania wydarzeń na Ukrainie z Srebrenicą są na miejscu. Słyszeliśmy także ze strony Polski lub Hiszpanii, że należy to uznać za zbrodnie przeciwko ludzkości - powiedział i dodał, że to, co wiemy, to zaledwie kilka przykładów. Obok Buczy wymienił Mariupol, gdzie zrównano z ziemią większość budynków. Są też tysiące osób, które zostały stracone, a ta liczba rośnie nawet do dziesiątek tysięcy.

Trybunał w Hadze nie wystarczy?

W opinii Havliczka, sytuacja wymaga powołania specjalnego trybunału. Analityk zauważył, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze potępił działania Rosji i nakazał jej wycofanie się z terytorium Ukrainy, ale Moskwa nie zastosowała się do decyzji MTS. Uważam, że naprawdę należy powołać Specjalny Sąd, Specjalny Trybunał Sądowy do prowadzenia dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych - uznał Havliczek i przypomniał, że tak samo potrzebne to było dla ofiar wojen w dawnej Jugosławii.

Powiedział, że należy zająć się dokumentacją wszystkich zbrodni wojennych, gdzie są setki, a nawet tysiące przypadków ludzi, którzy byli torturowani i rozstrzeliwani. Nie możemy o tym zapomnieć - powiedział Havliczek.

Kto przed sąd wojenny?

Wymienił prezydenta Rosji Władimira Putina, szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa i ministra obrony Siergieja Szojgu. To są ludzie, którzy bez wątpienia zasługują na to, by stanąć przed sądem. Razem z nimi dowódcy na północy, na południu, czy na wschodzie Ukrainy – powiedział.

Analityk zauważył również, że sytuacja na Ukrainie przypomina o tym, że obecnie nie działa prawo międzynarodowe oraz mechanizmy instytucji takich jak ONZ lub OBWE. Wskazał na prawo weta, z którego korzysta Rosja.

Znajdujemy się w sytuacji, w której jesteśmy całkowicie sparaliżowani i niezdolni do podjęcia działań. To szokujące, ale powinno skłonić nas do pewnego rodzaju oceny i ponownego określenia, jak te międzynarodowe mechanizmy powinny funkcjonować – stwierdził Havliczek w rozmowie z PAP.