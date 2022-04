Reklama

Według gazety 24 maja decyzję w tej sprawie ma podjąć Partia Robotnicza - Socjaldemokraci, której przewodniczy Andersson. Na początku tygodnia ugrupowanie to ogłosiło, że nieaktualna jest jego decyzja z listopada ubiegłego roku o niewstępowaniu Szwecji do sojuszy wojskowych. Ponadto do 31 maja ma zostać opublikowany raport rządu oraz opozycji w sprawie kierunków polityki bezpieczeństwa kraju, w którym brane jest pod uwagę wstąpienie Szwecji do NATO.

Wspólna polityka bezpieczeństwa Szwecji i Finlandii?

Podobna analiza ma być w środę po południu przedstawiona w Helsinkach. Premier Finlandii Sanna Marin tego samego dnia odwiedziła Sztokholm. Szefowe rządów Szwecji i Finlandii zgodziły się, że oba kraje będą koordynować politykę bezpieczeństwa, ale w swoich decyzjach będą niezależne.

Reklama

Marin powiedziała, że Finlandia podejmie decyzję w sprawie swojego ewentualnego członkostwa w NATO w ciągu kilku tygodni.

Raport rządu Finlandii: Rosja jest zagrożeniem

Sytuacja militarna w sąsiedztwie Finlandii jest "obecnie spokojna", a "kraj nie stoi w obliczu bezpośredniego zagrożenia". Władze przestrzegają jednak przed "użyciem siły zbrojnej lub groźby jej użycia oraz naciskami politycznymi" – wynika z raportu przyjętego w środę przez radę ministrów. Dokument jest podstawą do złożenia formalnego wniosku o członkostwo w NATO.

Działania wojenne skierowane przeciwko Ukrainie dowodzą, jak ważne jest "szybkie osiągnięcie gotowości do działania i zdolność reagowania oraz odpowiedzi na długotrwałą presję militarną" – zaznaczono w liczącym około 50 stron raporcie, który został przekazany parlamentowi. Deputowani będą go omawiać w przyszłym tygodniu.

Reklama

Sytuacja bezpieczeństwa Europy i Finlandii jest poważniejsza i trudniejsza do przewidzenia niż kiedykolwiek wcześniej w okresie po zimnej wojnie – powiedział szef MSZ Pekka Haavisto omawiając raport na konferencji w Helsinkach.

Analiza ewentualnego członkostwa w NATO (czyli plusów i minusów akcesji oraz praw i obowiązków państwa członkowskiego), do którego zaczęła przymierzać się Finlandia po ataku Rosji na Ukrainę zajmuje kilka stron dokumentu. "Możliwe członkostwo w NATO objęłoby Finlandię gwarancjami bezpieczeństwa" – napisano w raporcie.

Zwiększenie stabilności w regionie Morza Bałtyckiego?

Według dokumentu "dołączenie Finlandii i Szwecji do Sojuszu zwiększyłoby stabilność w regionie Morza Bałtyckiego w dłuższej perspektywie". W czasie publikacji fińskiego raportu premier Sanna Marin składała wizytę w Sztokholmie. W obu krajach prasa spekuluje, że kraje złożą formalne wnioski do NATO w maju lub czerwcu.

Szwecja to najbliższy partner Finlandii – przyznał Haavisto, podkreślając, że jego kraj pogłębia współpracę ze swoim sąsiadem, a oba kraje nordyckie podejmują także "trójstronną" współpracę z USA. Istotne jest, aby Finlandia i Szwecja "znalazły rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w tym samym czasie".

Minister przyznał, że Finlandia, która bezpośrednio sąsiaduje z Rosją, stara się podtrzymać "kanały współpracy" z tym krajem, w granicach dopuszczonych przez sankcje. W interesie Finlandii leży utrzymanie stosunków z Rosją w dalszej perspektywie – dodał.

Alternatywy dla NATO

Fiński raport nie opowiada się wprost ani za ani przeciw przystąpieniu do NATO. Przeanalizowano w nim także inne alternatywy dla realizacji polityki bezpieczeństwa Finlandii – w tym współpracę w regionie nordyckim, z USA, z Wielką Brytanią oraz w ramach stosunków wielostronnych, obejmujących także m.in. kwestie bezpieczeństwa dostaw.

W dokumencie zaznaczono jednak, że ewentualne członkostwo Finlandii w Sojuszu nie "zobowiązywałoby kraju do utrzymywanie na swoim terenie broni jądrowej, stałych baz oraz oddziałów". Finlandia – jako członek NATO, podtrzymywałaby oraz rozwijałaby własne mocne zdolności obronne oraz kontynuowałaby współpracę z innymi krajami. Utrzymano by również powszechny pobór do armii – podkreślono.