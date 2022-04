Moskwa już wcześniej stawiała obrońcom Mariupola kategoryczne żądania złożenia broni, ale wszystkie bezskuteczne. Teraz też nic nie wskazuje na to, że Ukraińcy się poddadzą, ale Rosjanie postawili im ostateczne ultimatum: termin kapitulacji to środa 20 kwietnia do godziny 14 czasu moskiewskiego. W reakcji major Serhij Wołyna, dowódca brygady broniącej huty Azowstal, wezwał światowych przywódców do utworzenia międzynarodowej komisji, która nadzorowałaby ewakuację żołnierzy i cywilów z oblężonego miasta.

Reklama