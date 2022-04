Brytyjski wywiad uważa, że ​​Rosja chce poczynić znaczące postępy przed corocznymi obchodami Dnia Zwycięstwa 9 maja. Może to wpłynąć na to, jak szybko i zdecydowanie będą próbowali prowadzić operacje w okresie przygotowawczym do tej daty - zauważają Brytyjczycy. O raporcie pisze portal Ukrinform.

Raport brytyjskiego wywiadu stwierdza, że ​​rosyjskie wojska zbliżają się obecnie z przyczółków w Donbasie w kierunku Kramatorska, który nadal cierpi z powodu ciągłych ataków rakietowych. Reklama "Rosjanie chcą oczyścić Mariupol ze zwłok, by 9 maja urządzić defiladę" Zobacz również Według brytyjskiego wywiadu utrzymuje się wysoki poziom rosyjskiej aktywności powietrznej. Rosja stara się zapewnić bliskie wsparcie lotnicze swojej ofensywie na wschodniej Ukrainie, a także stłumić i zniszczyć ukraińskie zdolności obrony powietrznej. "Dzień Zwycięstwa" 9 maja z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej co roku odbywa się defilada wojskowa na Placu Czerwonym. W ubiegłym roku z powodu pandemii Covid-19 parada została odwołana. Jedynym elementem pozostał przelot samolotów i śmigłowców nad stolicą, w której udział wzięło 75 maszyn. Mieszkańcy Moskwy defiladę mogli śledzić w telewizji. Reklama Podczas ubiegłorocznego przemówienia prezydent Władimir Putin nazwał 9 maja najważniejszym świętem dla Rosjan. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję