Konflikt na Ukrainie może się przedłużać i przerodzić w wojnę na wyniszczenie, co zresztą zapewne leży w interesie Putina - piszą autorzy tekstu Liana Fix z niemieckiego think tanku Koerber Foundation i Michael Kimmage, profesor historii z Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie.

Długotrwała wojna, wraz z konsekwencjami sankcji, przyniesie poważne i niekorzystne skutki gospodarcze, które dotkną Europę i prawie cały świat. Zadaniem przywódców i demokratycznych polityków państw Zachodu będzie wtedy nie dopuścić do sytuacji, w której sfrustrowane sytuacją ekonomiczną, znużone relacjami o wojnie i lubiące wygodę społeczeństwa stracą zainteresowanie dla dramatu Ukrainy - podkreślają Fix i Kimmage.

Jeżeli konflikt ten zejdzie w mediach na daleki plan, tak jak wojna w Syrii, trudniejsze będzie uzyskanie aprobaty społecznej dla trwałego wspierania Ukrainy, a część elektoratu państw Zachodu może zacząć naciskać na polityków, by zmusili Kijów do zawarcia niekorzystnego dla niego rozejmu - wyjaśniają autorzy.

Polityczni przywódcy krajów wspierających Ukrainę muszą być czujni wobec niezdolności wyborców do długotrwałego skupienia uwagi (na wojnie). Nie powinni też opierać swych przekazów na hollywoodzkich scenariuszach z błyskawicznym rozwiązaniem akcji (...), lecz na wojennych wystąpieniach premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, (...) który nie obiecywał szybkiego zwycięstwa - rekomendują.

Przedłużająca wojna

Putin liczy zapewne na to, że przedłużająca wojna przyniesie mu korzyści, Zachód znuży się wspieraniem Ukrainy i kosztami sankcji, a ewentualny powrót do władzy Donalda Trumpa w USA i zwycięstwo Marine Le Pen we francuskich wyborach prezydenckich mogą rozbić jedność Zachodu wobec Rosji - oceniają eksperci.

Kreml ma też nadzieję na to, że długa wojna doprowadzi do erozji poparcia dla Kijowa, bo "zachodnie społeczeństwa nie są dobrze przygotowane na długotrwałe radzenie sobie z dramatycznymi konfliktami militarnymi (...), w odróżnieniu od populacji Rosji, które wojenna machina propagandowa Władimira Putina zmobilizowała i zmieniła społeczeństwo wojny" - argumentują autorzy.

Aby Ukraina odniosła sukces, globalna opinia publiczna musi wytrwale stać po jej stronie. A to będzie zależało - przede wszystkim - od zręczności i wytrwałości politycznych przywódców - konkludują Fix i Kimmage.