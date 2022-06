- Serce mi mówi: dajmy szansę (Ukrainie) na jak najszybsze uzyskanie statusu kandydata. To bardzo silne, symboliczne przesłanie i zachęta dla narodu ukraińskiego. Rozsądek podpowiada, że musimy zrozumieć sytuację w tym kraju (…) w różnych kwestiach związanych z instytucjami - powiedziała Jourova.

Wiceprzewodnicząca KE stwierdziła, że do piątku władze unijne przeanalizują kwestionariusz, który w “rekordowym tempie wypełniła Ukraina”, a także wnioski Gruzji i Mołdawii. W ocenie Jourovej na Ukrainę należy patrzeć jak na kraj ogarnięty wojną, bardzo zniszczony przez rosyjską inwazję.

- Dlatego musimy równolegle pracować nad ewentualną kandydaturą i jak najszybszym uzdrowieniem kraju - dodała Jourova wskazując, że nie jest zwolenniczką zaproponowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona procedury nadania Ukrainie statusu tymczasowego w ramach kandydowania do UE. - Ten proces jest niejasny i mógłby trwać dziesiątki lat. To nie jest mój pogląd. Ja chcę, aby trwało to przez lata - sprecyzowała wiceszefowa KE.

W ocenie Jourovej w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę UE bierze obecnie udział w wojnie informacyjnej oraz propagandowej z Rosją. - Mamy dowody na to, że kremlowska propaganda wykorzystuje media jako broń przeciwko obywatelom Unii Europejskiej - podsumowała Jourova.