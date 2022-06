"Obrona terytoriów Europy Wschodniej jest kluczowa, możecie być dumni, że wypełniacie zobowiązania Francji wobec jej sojuszników" – powiedział we wtorek do francuskich żołnierzy prezydent Francji Emmanuel Macron, który we wtorek wieczorem przybył do Rumunii.

Macron spotkał się z 500 francuskimi żołnierzami, którzy zostali rozmieszczeni w Rumunii po inwazji Rosji na Ukrainę. Reklama Wizyta w bazie wojskowej "La Stampa": Draghi, Macron i Scholz będą w czwartek w Kijowie Zobacz również Prezydent odwiedził żołnierzy w towarzystwie minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonny i ministra ds. sił zbrojnych Sebastiena Lecornu, w bazie Mihail Kogalniceanu niedaleko Konstancy, głównego rumuńskiego portu nad Morzem Czarnym. Ta podróż ma na celu "wsparcie naszych żołnierzy, którzy są (...) zmobilizowani w ramach NATO do ochrony naszej granicy na wschód od Unii Europejskiej i uniknięcia przedłużenia wojny" – oświadczył prezydent przed wyjazdem z Francji. Reklama Dalsze plany Macrona W środę Macron ma się spotkać z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem, a następnie uda się do Mołdawii. Niewykluczona jest również wizyta prezydenta Francji w Kijowie, choć oficjalnie informacji tej nie potwierdził dotąd Pałac Elizejski. Podobnie jak kraje bałtyckie czy Polska, Rumunia jest w tej wojnie na pierwszej linii frontu – podkreślał przed wizytą Pałac Elizejski. Piotr Kozłowski Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję