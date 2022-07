Sanna Marin podczas swego urlopu zawitała do fińskiego Turku na festiwal rockowy Ruisrock. Organizatorzy wrzucili do sieci zdjęcie premier Finlandii. Jej stylizacja wywołała zachwyt internautów. Sanna Marin na festiwalu pojawiła się w czarnej ramonesce i poszarpanych dżinsach, a do tego zaprezentowała stosowne obuwie.

Sanna Marin z mężem

Wcześniej z kolei na swoim Instagramie premier Sanna Marin zamieściła zdjęcie, na którym pozuje razem z mężem Markusem Räikkönenem i poinformowała, że wybiera się między innymi na festiwal rockowy Ruisrock.

Kim jest Sanna Marin?

Sanna Marin ma 36 lat i jest najmłodszym szefem rządu w historii Finlandii. Ukończyła prawo administracyjne, zna trzy języki obce (szwedzki, angielski i niemiecki), trenowała piłkę nożną i koszykówkę. W wieku 27 lat została szefową rady miasta Tampere. Była wychowywana przez dwie lesbijki. Obecnie pozostaje w związku z partnerem, z którym wychowuje niespełna dwuletnią córkę Emmę.