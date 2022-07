Dla Iranu i Rosji szczyt w Teheranie stanowi. Teheran jest zaniepokojony deklaracjami prezydenta USA w Izraelu, że Amerykanie są gotowi do użycia siły, by powstrzymać Iran przed uzyskaniem broni nuklearnej. Równie niepokojący jest reset relacji USA z Arabią Saudyjską. To wszystko oddala od powrotu do umowy nuklearnej z Iranem, która uwolniłaby na światowy rynek miliony baryłek surowca z irańskich magazynów.