"Stany Zjednoczone są gotowe do negocjacji nowego traktatu o redukcji broni jądrowej, który zastąpi obecną umowę New START wygasającą w 2026 roku" - poinformował w poniedziałek prezydent USA Joe Biden. Dodał jednak, że Rosja musi zademonstrować swą gotowość do negocjacji w dobrej wierze.

"Dziś moja administracja jest gotowa, by szybko negocjować nowe ramy kontroli zbrojeń, by zastąpić New START, kiedy wygaśnie w 2026 roku. Ale negocjacje wymagają chętnego partnera działającego w dobrej wierze" - napisał prezydent w oświadczeniu z okazji odbywającej się 10. konferencji przeglądowej traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). Biden dodał, że ponieważ rosyjska agresja na Ukrainę stanowi "atak na fundamentalne zasady porządku międzynarodowego", Rosja powinna zademonstrować, że jest gotowa do negocjacji. Wezwał też Chiny do rozpoczęcia rozmów w sprawie podobnych ograniczeń dotyczących broni jądrowej. "Nie ma żadnych korzyści dla naszych narodów, ani dla świata, by opierać się znaczącemu zaangażowaniu w sprawie kontroli zbrojeń i nierozprzestrzeniania broni jądrowej" - stwierdził Biden. New START to podpisany w 2010 i przedłużony w 2021 roku traktat, który nakłada na USA i Rosję limit rozmieszczenia 1550 strategicznych głowic jądrowych, a także ich środków przenoszenia. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński Bartosz Lewicki