W rozmowie z dziennikarzami RND w Poczdamie Faeser potwierdziła, że żałuje zdjęcia zrobionego podczas wizyty w Kijowie z kieliszkiem szampana. Przykro mi z powodu tego zdjęcia, to było niestosowne - tłumaczyła, dodając, że zapanował zrelaksowany nastrój, ponieważ codzienne życie na ulicy, w Kijowie, obecnie powróciło do normy. Trudno to zrozumieć, gdy w tym samym kraju jest wiele zniszczeń, popełniono straszne zbrodnie wojenne, a na wschodzie kraju wciąż toczą się walki - dodała Faeser. Jednak, jak wyjaśniała, w stolicy Ukrainy widywała ludzi znowu robiących zakupy, siedzących w barach i kawiarniach, wykonujących swoją pracę. Nie zrobiłbym tego ponownie, ponieważ jest to coś niewłaściwego, jeśli przybywasz z innego kraju - podkreśliła minister.

Kto jeszcze jest na zdjęciu?

Na zdjęciu widać Faeser, znajdującą się w towarzystwie niemieckiego ministra pracy Hubertusa Heila (SPD), burmistrza Kijowa Witalija Kliczki i ambasador Niemiec w Kijowie – Anki Feldhusen.