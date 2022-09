Jakiekolwiek uszkodzenia, czy celowe, czy nie, największej elektrowni jądrowej w Europie lub innych obiektów jądrowych na Ukrainie, może oznaczać katastrofę nie tylko dla bezpośredniego sąsiedztwa, ale całego regionu i obszarów poza nim - powiedział Guterres podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Reklama

Guterres stwierdził, że aby uniknąć katastrofy zarówno Rosja jak i Ukraina muszą zobowiązać się w pierwszej kolejności do unikania działań wojskowych i ostrzału w kierunku elektrowni jak i z terenów elektrowni. Drugim krokiem powinno być - jego zdaniem - utworzenie kordonu zdemilitaryzowanego, co oznaczałoby wycofanie z terenu elektrowni rosyjskiego sprzętu wojskowego i obietnicę ze strony Ukrainy, że powstrzyma się od wchodzenia do kompleksu.