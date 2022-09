Według tych źródeł przedstawiciele USA przestrzegali władze w Kijowie przed rozciągnięciem sił na wiele frontów i wzywali do ograniczenia zarówno geograficznej skali, jak i celów kampanii. Ukraińcy początkowo rozważali szerszą kontrofensywę, ale w ostatnich tygodniach zawęzili ją do obwodu chersońskiego na południu kraju.

Gry sztabowe USA i Ukrainy

W ramach dyskusji na ten temat prowadzono wspólne gry sztabowe - analityczne ćwiczenia, w których starano się ustalić, jakie siły i jakie rodzaje uzbrojenia będą potrzebne do osiągnięcia poszczególnych celów w różnych scenariuszach – pisze CNN.

Stany Zjednoczone utrzymują rutynowy dialog wojskowy z Ukrainą na różnych szczeblach. Nie będziemy komentować konkretnych aspektów tych kontaktów. Mówiąc ogólnie, przekazujemy Ukraińcom informacje, by pomóc im lepiej zrozumieć zagrożenia, z jakimi się mierzą, i bronić swojego kraju przed rosyjską agresją. To Ukraińcy podejmują ostateczne decyzje dotyczące ich operacji – oświadczył rzecznik Pentagonu Pat Ryder.

To, w jakim stopniu ukraińska kontrofensywa będzie skuteczna, pozostaje kwestią otwartą – oceniło w rozmowie z CNN źródło zapoznane z najnowszymi ustaleniami wywiadu. Ukraińscy urzędnicy ostrzegali, że ofensywa będzie prawdopodobnie powolną operacją, a nadchodząca zima i wiosna mogą doprowadzić do przerw w walkach.

Rosja wciąż dysponuje większą siłą i ilością artylerii, ale wśród zachodnich i ukraińskich ekspertów panuje przekonanie, że obecnie siły są znacznie bardziej wyrównane. W zmniejszeniu istotnych różnic pomogły zaawansowane systemy uzbrojenia przekazane Ukrainie przez Zachód, szczególnie systemy rakietowe HIMARS, których Ukraińcy używają do atakowania rosyjskich obiektów wojskowych daleko za linią frontu – twierdzi CNN.

To pokazuje, czego mogą dokonać podtrzymane szkolenia i zaopatrzenie w broń, jeśli wojsko jest bardzo zmotywowane i sprawne w ich użyciu – podkreślił jeden z urzędników NATO, cytowany przez CNN. Źródło wojskowe w USA oceniło natomiast, że Ukraina zniwelowała przewagę liczbową Rosji dzięki swoim umiejętnościom.

Ukraina od tygodni sygnalizowała zamiar rozpoczęcia kontrofensywy oraz tworzyła ku temu warunki, atakując rosyjskie obiekty wojskowe i szlaki logistyczne za linią frontu.

Nie sądzę, by można było już potwierdzić skalę ukraińskich postępów, ale poprzez ataki na mosty z pewnością uderzyli w zdolność Rosji do przemieszczania na północ i południe” przez rzekę Dniepr, a „w kwestii perspektyw na przyszłość zaznaczyłbym, że Ukraina jest znacznie bliższa do równowagi w liczbie wojsk w obwodzie chersońskim niż w ostatnich tygodniach – powiedział urzędnik NATO.