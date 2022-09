W wystąpieniu skierowanym do watykańskich ambasadorów papież zaznaczył również: Burza pandemii Covid-19 zmusiła nas do różnych ograniczeń w życiu codziennym i naszej działalności duszpasterskiej. Teraz wydaje się, że najgorsze minęło.

Papież dziękuje nuncjuszom

Ale, jak dodał Franciszek, trwa również trzecia wojna światowa w kawałkach, której świadkami jesteście w miejscach, w których pełnicie swą misję. Papież podziękował nuncjuszom za to, co robią w obliczu cierpienia ludności w różnych częściach świata. Franciszek odnotował, że Kościół "ma na horyzoncie" Rok Święty 2025, do którego już rozpoczęły się przygotowania.