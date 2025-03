McGregor będzie kandydował na prezydenta Irlandii

McGregor to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników MMA w historii federacji UFC. Teraz jednak ze świata sport chce przejść do polityki. Irlandczyk mediach społecznościowych ogłosił, że zamierza ubiegać się o prezydencki urząd w swojej ojczyźnie. McGregor będzie kandydować w najbliższych wyborach prezydenckich w Irlandii, które mają się odbyć 11 listopada 2025 roku.

Irlandio, wybór należy do Ciebie i jest łatwy. Głosuj na mnie jako swojego prezydenta, a RAZEM URATUJEMY IRLANDIĘ! - apeluje do rodaków legendarny zawodnik mieszanych sztuk walki.

McGregor przeciwnikiem paktu migracyjnego

McGregor zadeklarował się jako przeciwnik paktu migracyjnego. Chce sprzeciwić się jego wdrożeniu w Irlandii. Zaznaczył, że jak zostanie prezydentem, to zarządzi w tej sprawie referendum. Chociaż bardzo sprzeciwiam się temu paktowi, to nie jest on ani mój, ani rządowy wybór. To wybór mieszkańców Irlandii! Zawsze! To jest prawdziwa demokracja! - napisał zawodnik MMA.

Legandarny sportowiec wzoruje się na Donaldzie Trumpie

McGregor zainspirował się chyba Donaldem Trumpem. Słynny Irlandczyk kilka dni temu spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA.

Widać, że McGregor wzoruje się na Trumpie. Do internetu wrzucił zdjęcie, na którym pozuje w zielonej czapcze z napisem "Make Ireland Great Again", nawiązująca do hasła prezydenta USA "Make America Great Again".