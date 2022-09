W ramach tegorocznych obchodów likwidacji getta żydowskiego w Sieradzu 6-7 września odbyła się konferencja naukowa "Dialog polsko-żydowski a wolność". W czasie konferencji naczelny rabin Polski Michael Joseph Schudrich powiedział, że obecnie żydzi cieszą się na świecie wolnością religijną. Obserwując to, co dzieje się dziś na Bliskim Wschodzie, w Chinach czy w innych regionach świata, być może mamy teraz najgorszy czas dla wyznawców chrześcijaństwa. W związku z tym, naszym obowiązkiem, jako żydów, którzy doskonale wiedzą, czym jest niewola, jest bycie w świecie rzecznikami chrześcijan - powiedział Michael Schudrich.

Milczenie wobec sytuacji na Ukrainie jest grzechem

Dialog jest podstawowym ludzkim doświadczeniem budującym relacje, tworzącym wspólnotę. W związku z tym rozmowa zawsze jest potrzebna. Bez niej nie mogę zrozumieć drugiego człowieka, nie mogę go poznać - powiedział PAP naczelny rabin Polski, podsumowując konferencję. Wyjaśnił, że dialog zakłada uważne słuchanie drugiej strony. Nie oznacza to, że trzeba zgodzić się z rozmówcą lub przekonać go do swoich racji - tłumaczył Schudrich. Dialog pozwala człowiekowi ubogacić się doświadczeniami drugiej osoby, jej spojrzeniem, wiedzą - przekonywał.

Podkreślił, że wolność wyznawania religii nie jest dana człowiekowi czy narodom raz na zawsze. To nie jest coś automatycznego. Historia pokazała, że o wolność zawsze trzeba walczyć - zaznaczył. Odnosząc się do wojny w Ukrainie, podkreślił, że to, co obecnie robi Putin na Ukrainie, jest niemoralne. Milczenie wobec tego, co tam się dzieje – jest grzechem. Naszym obowiązkiem jest mówić głośno i wyraźnie, że nie akceptujemy zbrodni oraz nieść pomoc tym, którzy doświadczają nieszczęścia wojny - wskazał Michael Schudrich.

Autor: Magdalena Gronek