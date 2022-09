"Podczas lotu z Rzymu do Kazachstanu we wtorek samolot z papieżem Franciszkiem, towarzyszącymi mu współpracownikami i dziennikarzami nie przeleci nad terytorium Rosji" - poinformowano w piątek w Watykanie na briefingu przed tą podróżą. Zgodnie ze zwyczajem w chwili przelotu nad każdym krajem papież wysyła depeszę do jego przywódcy.

Według zapowiedzi Watykanu samolot włoskich linii ITA w drodze do stolicy Kazachstanu, Nur-Sułtan przeleci nad Chorwacją, Bośnią- Hercegowiną, Serbią, Bułgarią, Turcją, Gruzją i Azerbejdżanem. Wszyscy przywódcy tych krajów otrzymają okolicznościowy telegram z pozdrowieniami od Franciszka. Reklama To, że samolot nie przeleci nad Rosją, oznacza, że nie będzie kurtuazyjnej depeszy do prezydenta Władimira Putina. "Motywy mogą być różne" - Są różne dostępne trasy, dokonuje się wyboru. Motywy mogą być różne - tak dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni odpowiedział na pytanie w tej sprawie. Franciszek jedzie do Kazachstanu z okazji VII Kongresu Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii. Reklama Bartosz Lewicki