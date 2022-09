Policja nie wyszczególniła, co było powodem aresztowań, ale wskazała, że przyczyną pewnej ich liczby były protesty przeciwko monarchii.

Pogrzeb królowej Elżbiety II

Podana liczba obejmuje wszystkie zatrzymania, które zostały dokonane w poniedziałek do godz. 17.00 londyńskiego czasu, gdy trumna z ciałem Elżbiety II była już od ok. dwóch godzin w Windsorze, a tłumy ludzi, które zebrały się na ulicach stolicy by obserwować jej przejazd, w dużej mierze już się rozeszły.

W zapewnieniu bezpieczeństwa na ulicach Londynu w czasie uroczystości pogrzebowych brało udział ponad 10 tys. funkcjonariuszy policji, z czego część została ściągnięta z innych rejonów kraju. Jeszcze przed pogrzebem londyńska policja metropolitalna poinformowała, że będzie to największa operacja w jej historii.