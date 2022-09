Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier ocenia rosyjską częściową mobilizację jako niepokojący sygnał dalszej eskalacji wojny na Ukrainie. "Wszystko to sugeruje podjęcie środków w celu dalszej eskalacji sytuacji – nie są to dobre oznaki co do dalszego przebiegu tej wojny" - powiedział Steinmeier.

Kierownictwo Rosji jest najwyraźniej gotowe zaakceptować także więcej ofiar wśród własnych młodych ludzi - podkreślił Steinmeier. A każdy, kto przeczytał przemówienie prezydenta Putina, nie może uznać go za inne niż cyniczne - zauważył prezydent przy okazji wizyty państwowej w Meksyku. Zachód "potworem" w propagandzie Putina Putin tworzy z Zachodu gigantycznego potwora, w którym naziści rzekomo zagrażają Rosji i jej integralności terytorialnej - powiedział. Wszystko po to, by uzasadnić, że obecnie w Rosji powinna nastąpić częściowa mobilizacja wśród młodych ludzi. Rozwój sytuacji"musi nas niepokoić - oświadczył Steinmeier.