- Uważamy, że niezależnie od narodowości, każdy uciekający przed prześladowaniem może ubiegać się o azyl w Stanach Zjednoczonych i będziemy rozpatrywać każdy wniosek oddzielnie - powiedziała Jean-Pierre podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Wcześniej odmówiła komentarza na temat europejskiego podejścia do Rosjan uciekających przed wcieleniem do wojska.

"Przesłanie dla Putina"

Jak dodała Jean-Pierre, odbywające się w Rosji protesty przeciwko mobilizacji są przesłaniem dla prezydenta Władimira Putina, że "wojna rozpoczęta przez Kreml jest niepopularna i że są Rosjanie, którzy nie chcą walczyć na wojnie Putina i oddawać na niej życia".

- To, co widzimy w Rosji to Rosjanie mówiący, że nie chcą tej wojny i że jej nie popierają - zaznaczyła rzeczniczka prezydenta USA Joe Bidena.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński