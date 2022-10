Rosja używa w walce irańskich dronów, w tym Shahed-136, co najmniej od sierpnia 2022 roku - poinformował wywiad Wielkiej Brytanii. Włączono je do fali uderzeniowej przeprowadzonej w poniedziałek na terytorium Ukrainy, jednak drony te nie mogą w wystarczający sposób spełniać funkcji głębokiego uderzenia, do jakiego prawdopodobnie chciała ich użyć Rosja - napisano.

Nieskuteczność Shahedów na dłuższą metę

Shahedy mogą przenosić tylko niewielki ładunek wybuchowy - zwrócił uwagę brytyjski wywiad.

Ukraiński sztab generalny informował, że Rosja wystrzeliła łącznie 86 statków bezzałogowych typu Shahed-136 i że 60 proc. z nich zostało zniszczonych w powietrzu - przypomniano w brytyjskiej aktualizacji wywiadowczej.

Jak opisano, drony Shahed-136 "są powolne i latają na małych wysokościach, dzięki czemu samotne bezzałogowce są łatwe do namierzenia przy użyciu konwencjonalnej broni przeciwlotniczej. Istnieje realna możliwość, że Rosja odniosła pewien sukces, atakując przy pomocy kilku dronów jednocześnie".