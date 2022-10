W 24-osobowym rządzie jest dwóch wicepremierów. Funkcje te pełnią szef dyplomacji Antonio Tajani z Forza Italia i minister infrastruktury Matteo Salvini z Ligi.

Resortem obrony kieruje Guido Crosetto z partii Bracia Włosi, a finansów - Giancarlo Giorgetti z Ligi.

W skład rządu centroprawicy weszli także: eurodeputowany Raffaele Fitto jako minister spraw europejskich, dotychczasowy prefekt Rzymu Matteo Piantedosi jako szef MSW, lekarz i rektor rzymskiej uczelni Tor Vegata - Orazio Schillaci jako minister zdrowia.

Ministrem do spraw rodziny, przyrostu naturalnego i równych szans została Eugenia Maria Roccella. Ministrem ds. polityki regionalnej jest Roberto Calderoli z Ligi, a ministrem sprawiedliwości - były sędzia śledczy i prokurator Carlo Nordio.

Powstało też nowe ministerstwo do spraw firm i Made in Italy, na czele którego stanął Adolfo Urso, były wiceminister do spraw gospodarczych. Nowym resortem do spraw środowiska i bezpieczeństwa energetycznego kieruje Paolo Zangrillo, parlamentarzysta i menedżer.

Daniela Santanche została ministrem do spraw turystyki, a Francesco Lollobrigida - ministrem rolnictwa i suwerenności żywnościowej.

Była przewodnicząca Senatu Elisabetta Casellati jest ministrem do spraw reform.

Resortem kultury kieruje dziennikarz Gennaro Sangiuliano, oświaty - Giuseppe Valditara, polityk i wykładowca uniwersytecki.

Powstało także nowe ministerstwo do spraw morza i południa kraju z Nello Musumecim na czele; to były szef władz regionu Sycylia.

Razem z premier Meloni w Radzie Ministrów jest sześć kobiet.

Na niedzielę zapowiedziano uroczystość przekazania steru rządów Giorgii Meloni przez dotychczasowego premiera Mario Draghiego. To ceremonia symboliczna, w trakcie której były premier oddaje dzwonek swojemu następcy. Odbędzie się też pierwsze posiedzenie rządu.

Głosowania nad wotum zaufania dla rządu odbędą się w obu izbach parlamentu w następnym tygodniu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka