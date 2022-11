„Planowane jest wysłanie z Iranu do Rosji partii ponad 200 dronów bojowych Shahed-136, Mohajer-6 i Arash-2” – poinformował Zarząd Główny Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) w komunikacie opublikowanym w Telegramie. Według strony ukraińskiej drony mają być przekazane drogą przez Morze Kaspijskie i port w Astrachaniu. Do Rosji mają one dotrzeć w częściach i tam zostaną złożone. Rosjanie mają je też przemalować i nanieść swoje oznaczenia, m.in. Gerań-2 na drony Shahed-136.

Do tej pory Ukraina zestrzeliła około 300 dronów

Od 13 września, kiedy Rosjanie po raz pierwszy zastosowali przeciwko Ukranie drony kamikadze, Siły Obrony zestrzeliły ponad 300 takich bezzałogowców – podano. (