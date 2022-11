Szef paryskiej policji Laurent Nunez w wywiadzie dla France Radio podał niektóre szczegóły operacji. Nunez przejął stanowisko w lipcu po katastrofalnej organizacji finału Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt zmierzył się z Liverpoolem na Stade de France w Saint-Denis.

Reklama

Minister spraw wewnętrznych prosił nas, aby od teraz wokół miejsc igrzysk olimpijskich podejmować bardzo stanowcze działania przeciwko przestępczości - powiedział Nunez. Wyjaśnił, że przez następne półtora roku jego funkcjonariusze będą przeprowadzać jedną operację dziennie na wydział, zwalczając przestępczość w przestrzeni publicznej, nielegalną sprzedaż uliczną i handel narkotykami.

"Obszary ochronne" podczas igrzysk

Nunez dodał, że podległe mu jednostki skorzystają z dodatkowych 1000 etatów, które zostaną przydzielone do operacji zwalczania przestępczości. W czasie paryskich igrzysk zostaną utworzone „obszary ochronne”. Podczas ceremonii otwarcia znajdowałyby się one na brzegach Sekwany, ale byłyby również zlokalizowane w wielu innych punktach miasta. Dostęp do nich byłby zabroniony osobom, które nie chciałyby się poddać odpowiednim procedurom bezpieczeństwa.

Reklama

Szef paryskiej policji podał, że porządku podczas otwarcia igrzysk będzie pilnowało 35 tys. funkcjonariuszy oraz kilka tysięcy agentów bezpieczeństwa. Na inne wydarzenia podczas igrzysk będzie zmobilizowanych od 12 do 45 tys. osób.