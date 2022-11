Ahundzadeh, który w niedzielę spotkał się z sędziami, zobowiązał ich do stosowania szariatu, czyli prawa koranicznego, w pełnym zakresie, łącznie ze wszystkimi karami przewidzianymi za najcięższe przestępstwa - poinformował na Twitterze rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid. Przywódca talibów odniósł się do najpoważniejszych przewinień w rozumieniu prawa koranicznego, czyli cudzołóstwa, fałszywego oskarżenia o cudzołóstwo, kradzieży, bandytyzmu, picia alkoholu, apostazji i buntu - wyjaśnia AFP.

Ahundzadeh jest od 2016 roku najwyższym przywódcą talibów, czyli najwyższym autorytetem w sprawach politycznych, religijnych i wojskowych.

Talibowie wrócili do rygorystycznej interpretacji szariatu

AFP przypomina, że po powrocie do władzy talibowie obiecywali, że będą elastycznie stosowali szariat, ale w powszechnej ocenie powrócili do bardzo rygorystycznej interpretacji prawa koranicznego, którą stosowali, gdy po raz pierwszy rządzili Afganistanem w latach 1996-2001. Na początku października talibowie zakazali kobietom wstępu do stołecznych parków i wesołych miasteczek. Ponadto kobiety nie mogą przemieszczać się publicznie bez męskiego towarzystwa (męża, starszego brata lub ojca), obowiązują je też ścisłe reguły dotyczące ubioru - w miejscu publicznym mogą być widoczne jedynie oczy kobiety. Od ponad roku dziewczęta mogą się uczyć tylko do piątej klasy włącznie.

Talibowie rządzą w Afganistanie od 2021 roku; przejęli władzę po wycofaniu się wojsk koalicji zachodniej, które przebywały tam od 2001 roku. W ciągu ponad roku radykałowie wprowadzili wiele ograniczeń dla kobiet, między innymi zakazując im pracy poza domem. Zasady islamu są dla nas ważniejsze niż cokolwiek innego - podkreślali urzędnicy afgańskiego ministerstwa cnót i występków.