To szokująca decyzja berlińskiej prokuratury – podkreśla we wtorek portal dziennika „Bild”, który dotarł do uzasadnienia o niewszczynaniu śledztwa przeciwko prezydentowi Palestyny Mahmudowi Abbasowi z powodu jego wypowiedzi, oskarżającej Izrael o popełnienie "50 holokaustów”. "Walka z antysemityzmem i relatywizacją holokaustu powinna dotyczyć w szczególności organów ścigania" - uważa przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech.

W trakcie wizyty w Berlinie 16 sierpnia, przywódca Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oskarżył Izrael o „holokaust” Palestyńczyków. Na wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Olafem Scholzem stwierdził, że "Izrael popełnił 50 masakr w 50 palestyńskich miastach od 1947 roku do dziś - 50 masakr, 50 holokaustów”. Reklama "Niemieccy prokuratorzy odmówili wszczęcia śledztwa" Niemieccy prokuratorzy odmówili wszczęcia śledztwa przeciwko Abbasowi z powodu jego wypowiedzi, uznając, że nie była ona przestępstwem. "Ta decyzja prokuratury w Berlinie zadowoli antysemickiego prezydenta Palestyny! Oskarżył państwo żydowskie o popełnienie gorszych zbrodni, niż narodowi socjaliści, którzy wymordowali sześć milionów Żydów podczas Holokaustu” – podkreślił „Bild”. Palestyna: Siły Izraela zastrzeliły dwie osoby. Jest ODPOWIEDŹ Zobacz również "Wypowiedź Abbasa w Kancelarii była jawnym wyrazem antysemityzmu i wyraźną relatywizacją holokaustu. Scholz, który początkowo milczał podczas konferencji prasowej z Abbasem, później zarzucił mu relatywizację i próbę negowania zbrodni holokaustu” – przypomniał „Bild”, zauważając, że mimo to "berlińska prokuratura nie chce dostrzec w absurdalnym oskarżeniu Abbasa podżegania do nienawiści czy relatywizacji holokaustu”. Reklama Uzasadnienie W dwustronicowym uzasadnieniu, do którego dotarł „Bild”, prokuratura uzasadnia niepodjęcie śledztwa w sprawie Abbasa. Zdaniem śledczych, "istniejące przesłanki są niewystarczające” do zarzucenia przestępstwa na podstawie art. 130 (negowanie lub trywializacja zbrodni nazistowskich), a Abbas w swojej wypowiedzi użył „historycznie skrajnie niewłaściwego porównania”. Reklama "Innymi słowy, oskarżenie, że państwo żydowskie dokonało "50 holokaustów" na Palestyńczykach, nie jest dla prokuratury relatywizacją masowego mordu sześciu milionów Żydów, a jedynie niewłaściwym porównaniem” – zauważył „Bild”. Decyzje prokuratury komentuje przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Decyzji prokuratury nie rozumie Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech. Trudno jest pojąć, że wypowiedzi Mahmuda Abbasa w Kancelarii Federalnej nie mają mieć żadnych konsekwencji prawnych. To stracona możliwość, by nazwać oczywistą relatywizację holokaustu jako takiego przez palestyńskiego prezydenta – wyjaśnił Schuster. Walka z antysemityzmem i relatywizacją holokaustu powinna dotyczyć w szczególności organów ścigania. Nie powinno być żadnej pobłażliwości w traktowaniu szefów rządów – podkreślił Schuster. Rząd Iranu oskarża Izrael. "Próba wywołania wojny domowej" Zobacz również To skandaliczne, że berlińska prokuratura, z jej żenującym i prawnie nie do utrzymania nakazem zaprzestania śledztwa, czyni się wasalem Abbasa. Uzasadnienie, które można przeczytać, świadczy o historycznym dyletantyzmie, jeśli walka sił zbrojnych Izraela z grupami partyzanckimi mordującymi ludność cywilną jest utożsamiana z holokaustem – skomentował prawnik Nathan Gelbart, od lat reprezentujący ofiary antysemickiej dyskryminacji. Paweł Auguff Wszystko o zmianach w podatkach w 2023 r. PODATKI 2023



