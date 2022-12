Rosyjska propaganda włącza się w promowanie przekazów korzystnych dla interesów Kremla. W ostatnich dniach kremlowski aparat propagandowy wykorzystuje przeciwko Polsce emocje wokół powołań na ćwiczenia wojskowe - napisał na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP i zastępca ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Z jego obserwacji wynika, że rosyjskie kanały komunikacji promują najbardziej radykalne opinie i stanowiska, wskazując przy tym, że są one głosem całego polskiego społeczeństwa. W ten sposób – powołując się na "opinie Polaków" – prowadzą działania wymierzone w RP.

"Ostry sprzeciw Polaków"

Eksponowany jest m.in. wątek przywilejów niektórych grup zawodowych, które mają być wyłączone z ćwiczeń, to jest duchownych i polityków oraz kar grzywny i więzienia za niepoddanie się mobilizacji, co ma napotykać "ostry sprzeciw Polaków" - wyjaśnił Żaryn.

Żaryn: Rosja realizuje swoje cele

Jego zdaniem w działaniach propagandowych widoczne są próby wyolbrzymiania rzeczywistych planów MON związanych z ćwiczeniami wojskowymi. Ukazuje się je jako szkodliwy i uderzający w interesy Polaków krok. Przy okazji Rosja realizuje swoje cele związane z walką informacyjną przeciwko RP. Ćwiczenia prezentowane są jako "tajna mobilizacja" w celu pozyskania nowych "najemników" na wojnę na Ukrainie oraz wzmacnianie sił zbrojnych RP przed "coraz bardziej prawdopodobnym" atakiem na Rosję i Ukrainę - przekazał Żaryn.

Zwrócił uwagę, że Rosja przy okazji kolportuje również oskarżenia, że działania rządu to zamach na prawa oraz wolności obywatelskie i zmuszanie Polaków do służby wojskowej wbrew ich woli. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy wskazuje się zaangażowanie Polski po stronie Ukrainy w konflikcie z Rosją - podkreślił Żaryn. Dodał, że w przekazie pojawiają się także sugestie, iż omawiane działania MON są przykładem opresyjności rządu i władz RP, podważają zaufanie obywateli do wojska polskiego i kreują państwo na "wroga Polaków.

Te działania korespondują z szerszą kampanią przeciwko Polsce, prowadzoną przez rosyjską propagandę - zaznaczył Żaryn.

autor: Luiza Łuniewska