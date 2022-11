Żaryn zaznaczył, że to kolejny raz, gdy doniesienia o złym stanie zdrowia Putina stały się pretekstem do sugestii, że postradał on zmysły, czy że jest w amoku i zaraz dojdzie do politycznych zmian w Rosji.

Z części komentarzy bije naiwność - ocenił minister w KPRM.

Rosja prowadzi wojnę, a władze na Kremlu działają zgodnie ze swoim planem - realizują imperialny scenariusz będący elementem strategii politycznej prowadzonej od lat - podkreślił w serii wpisów na Twitterze zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

Wojna przeciwko Ukrainie to nie prywatna inicjatywa Putina. To wojna Rosji, a nie Putina. Rosja prowadzi wojnę i będzie ją kontynuowała. Rosjanie wciąż popierają imperialną politykę władz - napisał.

Sugestie, że Putin postradał zmysły, czy też, że Rosja bez Putina będzie normalnym demokratycznym krajem, to szkodliwa naiwność i oderwanie od realiów - stwierdził Żaryn.

Według niego "niezależnie od tego, kto będzie rządził w Rosji (czy kto przejmie władze po Putinie) – musi czuć presję świata. Zachód nie może popełnić grzechu naiwności".

Zmiana kadrowa na Kremlu to za mało, by wrócić do normalnych relacji z Rosją - uważa pełnomocnik.

Dodał, że "Zachód musi racjonalnie oceniać zagrożenia ze strony Rosji".

Rosja pozostanie groźna, dopóki nie zmieni się natura państwa rosyjskiego, które obecnie bazuje na służbach specjalnych z czasów sowieckich - stwierdził.

Wojna w Ukrainie

Agresja Rosji na Ukrainę trwa ponad osiem miesięcy - 252 dzień. Rozpoczęła się 24 lutego.

autor: Aleksander Główczewski