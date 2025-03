Niedziela Palmowa to dzień, który w kościele katolickim obchodzony jest na tydzień przed Wielkanocą. To święto ustanowiono na pamiątkę wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia.

Niedziela Palmowa. Co symbolizuje?

Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmę a podczas mszy czyta się lub śpiewa opis Męki Pańskiej. Jak pisali wszyscy Ewangeliści Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku. Tam czekali na niego mieszkańcy, którzy kładli mu pod nogi płaszcze oraz gałęzie palmowe. Kilka dni później Jezus został ukrzyżowany a ci, którzy go witali, domagali się jego śmierci i uwolnienia Barabasza.

Niedziela Palmowa 2025. Święcenie palm

Zwyczaj święcenia palm wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmowej w XI wieku. W Polsce liturgia święcenia palm dotarła wraz z chrześcijaństwem, prawdopodobnie już w X wieku. Palma święcona w Niedzielę Palmową ma symbolizować nowe życie. W Polsce tego dnia odbywają się konkursy na najwyższą samodzielnie wykonaną palmę. Tradycja ta jest obecna m.in. w kurpiowskich Lipnikach, czy w małopolskiej Lipnicy Murowanej i Limanowej.

Niedziela Palmowa 2025. Kiedy?

Niedziela Palmowa, tak jak Wielkanoc, jest świętem ruchomym. W tym roku wypada wyjątkowo późno, bo dopiero w połowie kwietnia. Niedzielę Palmową w 2025 roku będziemy obchodzić 13 kwietnia.

Wielkanoc 2025. Kiedy przypada?

Wielkanocną niedzielę świętować będziemy tydzień później a więc 20 kwietnia a Poniedziałek Wielkanocny zwany też Lanym Poniedziałkiem wypada w tym roku 21 kwietnia.

Niedziela Palmowa w kościele katolickim rozpoczyna tzw. Wielki Tydzień. Po niej wierni modlą się podczas tzw. Triduum Paschalnego. To trzy dni poprzedzające Niedzielę Wielkanocną - Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.