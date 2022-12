Rewolucje XXI w. rodzą się w internecie – tak się zaczęły arabska wiosna, a także protesty w Hongkongu. Nic więc dziwnego, że rząd chiński bardzo ostrożnie podchodzi do wszelkich nowych zjawisk w sieci. W kwietniu 2021 r. jeden z użytkowników popularnego w Chinach forum Tieba udostępnił zdjęcie pokazujące, jak w ciągu dnia, przy zasłoniętych oknach, wyleguje się na swoim łóżku. Pod spodem zamieścił komentarz: „Leżenie na płasko to mój przewrotny sprzeciw”. Dodał, że nie ma stałej pracy, utrzymuje się z zajęć dorywczych, a miesięcznie wydaje 200 juanów (ok. 128 zł). Niedługo potem miłośnicy „leżenia na płasko”, czyli, utworzyli grupę na portalu Douban, która w ciągu kilku tygodni zgromadziła ponad 9 tys. członków. Oprócz swoich zdjęć wrzucali tam fotografie wyciągniętych na ziemi kotów, a nawet fok. Krążyły również hasła takie jak: „leżenie płasko to forma sprawiedliwości”. Rządowi cenzorzy nie pozostali jednak bierni – grupa została wkrótce usunięta z portalu.